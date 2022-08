Forte vento sul biellese, albero si abbatte su una casa, diversi interventi dei Vigili del Fuoco FOTO e VIDEO

Forte vento sul biellese, albero si abbatte su una casa, diversi interventi dei Vigili del Fuoco - Video Finatti per newsbiella.it

Breve e intenso il temporale di stasera sul biellese. Il forte vento ha causato diversi danni tra cui il crollo di un grosso albero che si è abbattuto sul tetto di una casa, fortunatamente disabitata, in Strada La Specola a Biella. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono tuttora impegnate in diversi interventi a Biella e in provincia. Al momento sono diverse le segnalazioni di alberi sulle strade e di arredi urbani volati.