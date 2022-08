Biella, capriolo in mezzo alla strada si scontra con auto

Spunta un capriolo in mezzo alla strada e l’auto non riesce a evitarlo. Ennesimo investimento nel Biellese: stavolta, è accaduto a Biella, lungo via Pollone, nel pomeriggio di ieri, 6 agosto. Leggero spavento per l’uomo alla guida mentre l’animale si è dileguato nella boscaglia circostante. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito.