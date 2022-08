Torna per ferragosto la Festa Patronale organizzata dalla Parrocchia di Bioglio. I giorni saranno il 14 e il 15 agosto. Domenica, alle 18, si terrà la StraBioglio baby per gli under 2012, a seguire la cena a base di grigliate con prenotazione obbligatoria e menù fisso (vedi locandina in allegato).

Lunedì 15, alle 10.30, la Santa Messa con il saluto del sindaco Stefano Ceffa e il pranzo con prenotazione obbligatoria alle 12.30. Ogni informazione utile si trova nella locandina allegata.