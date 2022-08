Valdilana, lavori e asfaltature: ecco le zone interessate

Serie di asfaltature sulle strade di Valdilana. Il Comune informa che sono stati ultimati i lavori di 𝗖𝗿𝗼𝗰𝗲𝗺𝗼𝘀𝘀𝗼, in f𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗚𝗶𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗼, 𝗣𝗿𝗮𝘁𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝗼, 𝗣𝗼𝗻𝘁𝗲 𝗟𝗼𝗿𝗮 per un impegno di risorse “da parte dell’amministrazione di 600mila euro. Proseguono – si legge nel post - i lavori sulle strade del Comune: sono iniziati i lavori sulla strada 𝗥𝗼𝗻𝗰𝗼-𝗩𝗶𝗰𝗼, non solo asfaltatura ma anche messa in sicurezza e a settembre inizieranno i lavori di 𝗖𝗲𝗿𝗲𝗶𝗲 per un impegno di risorse da parte dell’amministrazione di 550mila euro”.