Elezioni 2022, ecco gli adempimenti in materia di propaganda elettorale (foto di repertorio)

Sul sito della Prefettura di Biella è stata pubblicata la circolare in cui sono richiamati i principali adempimenti descritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale, in relazione alle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022. La circolare è consultabile al seguente link: http://www.prefettura.it/biella/contenuti/Elezioni_politiche_2022-14369836.htm