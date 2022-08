Miagliano, concluso il secondo cantiere del 2022: lavori al tetto di ex nido e scuola materna

Si è concluso a Miagliano anche il secondo cantiere previsto per l’annualità corrente che prevedeva il rifacimento integrale della copertura dell’ex plesso Nido e Materna, ricostruzione che, nella sua complessità, ha conseguito l’esatta replica della struttura preesistente. I lavori effettuati hanno previsto: smaltimento di tutti i materiali in deposito nel sottotetto; sostituzione delle assi a pavimento ammalorate; ricostruzione di tutta la struttura portante; posa dei coppi originali e sostituzione di quelli non recuperabili e il rifacimento dei comignoli deterrorati.

Sono state inoltre impostate alcune migliorie tecniche, destinate ad aumentarle l’efficienza e la sicurezza tra cui: installazione di pannelli sottocoppo isolanti e antivapore, di velux per facilitare l’uscita sulla copertura e di linea vita per gli interventi di manutenzione in copertura. Senza dimenticare il sistema di ancoraggio di ogni singolo coppo onde evitarne lo scivolamento e l’impianto di ganci ferma-neve. “Questa attività riveste un carattere strategico in funzione della futura ristrutturazione dell’immobile e reimpiego a nuova destinazione – spiegano dal Comune - L’investimento complessivo è prossimo a 115.000 euro”.