Più di 35 runners alla Corsa in Montagna, primi al traguardo Emanuele Falla e Valeria Bruna (foto e video di C. Ciccarelli per newsbiella.it e organizzatori)

Giornata di festa e sport a Campiglia Cervo. Nel pomeriggio di oggi, 6 agosto, è andata in scena la Corsa in Montagna organizzata dal gruppo Alpini della Valle Cervo. Al via oltre 35 runners che hanno affrontato con palpabile entusiasmo il percorso.

Alla fine, Emanuele Falla ha tagliato per primo il traguardo, seguito a ruota da Giulio Curatitoli e Carlo Valz Cominet. Tra le donne, invece, ha spiccato Valeria Bruna, che ha avuto la meglio su Laura Acquadro e Simona Banfo. Al termine della gara, spaghettata finale in compagnia in piazza chiesa.