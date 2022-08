Frandino: "Impegni artistici mi impediscono di candidarmi alle politiche"

Enrico Frandino non correrà alle prossime Elezioni del 25 settembre.

"Con molto rammarico ho declinato l'invito a candidarmi alle prossime elezioni politiche a causa dei molti impegni artistici che ho a partire da fine agosto. Uno spettacolo teatrale toccherà i maggiori teatri Italiani in cui verranno messi in scena i miei testi scritti dal grande regista Marco di Stefano e che necessita di una mia presenza, due libri in uscita a fine anno e un tour italiano mi assorbono totalmente e non posso essere di aiuto nel concorso ad un buon risultato. Nulla cambia in ogni caso nel mio impegno nel partito dove sono pronto a dare umilmente il mio contributo e in Mare Mosso, dove per l'autunno sono all'orizzonte importanti novità".