Edimburgo: viaggio economico in semplici mosse

7 semplici mosse per risparmiare mentre viaggi a Edimburgo

Vuoi viaggiare a Edimburgo ma hai paura di spendere troppo? Edimburgo non deve costare una fortuna, se sai quali servizi scegliere e quando.

Con poche mosse potresti farti un viaggetto a costo ridotto, senza sacrificare l’esperienza di un viaggio all’estero. In questo articolo ti guidiamo alla scoperta di segreti e trucchi che non tutti i viaggiatori conosco

Partire al momento giusto

Non in tutti i periodi si può partire risparmiando. Sarebbe ideale evitare l’alta stagione in cui tutti vanno in ferie e gli aeroporti scoppiano di turisti. Per evitare tutto ciò richiedi le tue ferie in un periodo di bassa stagione e comincia a cercare i voli partendo da questo.

Ovviamente evitare anche i periodi festivi, anche se si tratta dell’inverno, perché potresti ritrovarti delle tariffe altissime.

Detto ciò passiamo alla prossima mossa!

Prenotare il biglietto aereo in anticipo

L’ideale sarebbe partire dall’ aeroporto di Torino dove ci sono voli low cost operati dalla compagnia aerea irlandese Ryanair: proprio quel che ci vuole per risparmiare.

Uno dei segreti del risparmio quando si tratta di viaggiare è quello di giocare d’anticipo e comprare il biglietto aereo il prima possibile. Se hai già scelto le tue date per partire allora non ti resta che rimboccarti le maniche ed effettuare una ricerca online.

Oltre alle compagnie aeree low cost, puoi valutare anche l’idea di effettuare uno scalo. Ti ci vorrà più tempo per raggiungere Edimburgo ma almeno avrai risparmiato dei soldi.

Trovare il parcheggio vicino l’aeroporto

Se la tua ricerca del biglietto aereo è andata a buon fine ora è il momento di pensare a dove trovare parcheggio Torino Caselle . A seconda delle tue esigenze potresti scegliere un transfer in navetta, car valet oppure a piedi e in ogni caso raggiungere il tuo terminal in modo veloce e flessibile.

Se decidessi di dirigerti all’aeroporto in macchina senza prenotazione potresti rischiare di pagare tariffe costose oppure di ritrovarti senza parcheggio perché è già tutto pieno. Fatti aiutare da piattaforme come quella di Vologio per la ricerca del posto auto al miglior prezzo.

Dormire sereni ma a basso costo

Non sarà difficile trovare dove dormire ad Edimburgo spendendo poco. Molti Motel della città scozzese permettono di soggiornare a meno di 100 euro, così come per le guesthouse che consentono di alloggiare al centro e immergersi nella cultura scozzese.

Ovviamente ci sono anche i bed & breakfast che offrono sia alloggio che colazione, molto comodi se si passa tutta la giornata in città.

Se vuoi risparmiare ancora di più prova a dormire in un ostello, questo infatti offre soggiorni a qualche 20ina di euro se si dorme con altre persone oppure sulla 60ina di euro se si dorme da soli.

Spostarsi a Edimburgo in economia

Il mezzo di trasporto più utilizzato a Edimburgo è l’autobus. Il motivo sta nel fatto che la città non dispone di una rete metropolitana.

Esistono due linee, ovvero una pubblica e una privata e il biglietto di una delle due non può essere utilizzato per l’altra. Il costo del biglietto ordinario è di 1,80£ ed è possibile usufruire di un abbonamento giornaliero con corse illimitate di bus e tram a sole 4,50£ a persona, e se viaggi in famiglia paghi 7,50£.

Esistono anche dei saliscendi che facilitano gli spostamenti e delle linee tram per raggiungere i quartieri importanti. In questo caso il prezzo del biglietto si avvicina a quello dell’autobus.

Fare attività gratuite

Una vacanza non significa dover sempre tirar fuori il portafogli e sborsare un sacco di soldi. Esistono cosa da fare gratis ad Edimburgo che potrebbero sorprenderti.

Un esempio è il Museo Nazionale della Scozia che consente di entrare gratuitamente e approfondire la storia del paese. Esistono altri musei gratuiti come la Galleria Nazionale della Scozia che ospita anche artisti nostrani come Botticelli e altri artisti europei.

Se ami stare all’aria aperta non puoi non visitare l’isola di Cramond seguendo il percorso a piedi oppure visitare il giardino botanico reale e immergerti in un’atmosfera naturale ricca di verde.

Immancabile è la sosta all’Old Town, ovvero la vecchia Edimburgo, in un paesaggio urbano decisamente medievale così come il famoso Castello di Edimburgo! Certo l’entrata non è gratuita ma in fondo guardare da fuori non costa,no?

Insomma le cose da vedere a Edimburgo sono davvero tantissime! E non devi pagare neanche un soldo.

Pub e non solo per mangiare risparmiando

Non hai proprio idea di cosa mangiare a Edimburgo? Ecco un paio di consigli su come riempirti la pancia mentre sei in viaggio!

Puoi provare innanzitutto il fish & chips che è un piatto tipico inglese e molto cheap. Puoi trovare questo piatto in molti pub gastronomici così come puoi trovare servizi panini, hamburger, oppure stufati di carne. Tra tutti i prodotti più consumati in Scozia troviamo sicuramente la birra e il whisky, che per gli amanti dei liquori, è un must!

In ogni caso la cucina scozzese è molto povera e non ti costerà una fortuna mangiare a Edimburgo.

Se questa guida ti è piaciuta puoi cominciare a pensare al tuo prossimo viaggio e prenotare subito i tuoi servizi.