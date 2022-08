Dl Aiuti: Pichetto, da Mise risorse per politica industriale più competitiva

"Il rifinanziamento dei contratti di sviluppo e degli Ipcei rafforza ulteriormente l'intervento del governo a sostegno della competitività del sistema produttivo italiano. Come Mise abbiamo lavorato in questi mesi ad una politica industriale più competitiva potenziando strumenti fondamentali per sostenere gli investimenti produttivi delle nostre imprese, in particolare quelle del settore manifatturiero colpite dalla crisi ucraina e dalle conseguenze economiche e sociali della transizione ecologica. La politica industriale messa in campo dal governo deve dunque continuare in questa direzione al fine di contribuire a rafforzare in maniera decisiva le competenze del nostro sistema produttivo nazionale in un`ottica di filiera e in termini di sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico".

Lo dichiara il senatore di Forza Italia e Viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto.