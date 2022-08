Francobollo Passione Sordevolo, Pichetto: “Importante riconoscimento per la nostra a nostra comunità  VIDEO

"Lo Stato italiano ha emesso un francobollo per rendere omaggio al Teatro popolare di Sordevolo, una delle eccellenze culturali ed artistiche del territorio biellese. E' per me motivo di grande orgoglio aver reso pubblica la riconoscenza per coloro i quali hanno rappresentato e rappresentano, grazie ai propri meriti e le proprie virtù, ciò che di meglio e positivo la nostra comunità sa esprimere. Attraverso questa emissione ne rendiamo indelebile nel tempo il ricordo".

E' quanto ha dichiarato il viceministro allo Sviluppo economico Gilberto Pichetto, nel corso della cerimonia di emissione del francobollo della Passione di Sordevolo di sabato 6 agosto.

"L’emissione di questo francobollo", ha precisato Pichetto, "oltre a celebrare la rilevanza storica, artistica e culturale di questo antico spettacolo di teatro popolare tra i più importanti d'Italia, punta i riflettori sulla realtà territoriale di Sordevolo, così come di tutto il biellese, e sulle grandi potenzialità di sviluppo legate ad una valorizzazione turistica consapevole che ha concrete ricadute positive su ogni settore economico locale. Il francobollo è uno dei principali strumenti attraverso i quali lo Stato esalta i personaggi, le istituzioni e gli aspetti peculiari della propria storia, cultura e tradizione: è per me oggi motivo di orgoglio avere insignito la nostra comunità di questo importante riconoscimento ".