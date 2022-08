33enne si ferisce facendo bungee jumping al Ponte della Pistolesa

Un uomo di circa 33 anni è stato portato con l’elicottero all’ospedale di Novara. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto, avvenuto nella mattinata di oggi, 6 agosto, a Veglio, ma stando alle prime ricostruzioni del caso sembra che il malcapitato fosse intento a fare bungee jumping: in particolar modo, era impegnato nelle procedure di risalita, a lancio già avvenuto, al Ponte della Pistolesa. Poi, per cause da accertare, avrebbe picchiato contro un ostacolo non ancora definito, probabilmente una roccia.

Nell’impatto, avrebbe riportato ferite da codice giallo. Fortunatamente l’elastico ha retto. In breve tempo, è stato assistito dal personale sanitario del 118. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti di rito che chiariranno meglio i contorni della vicenda.