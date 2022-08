Ancora segnalazioni sulla tratta ferroviaria che da Cossato porta a Novara per un uomo che vaga sui binari. Non è la prima volta che accade, come ben evidenziato in un precedente articolo (leggi qui).

Stavolta, è stato avvistato tra il Biellese e il comune di Rovasenda. Le forze dell’ordine si sono subito attivate ma le ricerche hanno dato esito negativo. In via precauzionale, il traffico ferroviario è stato allertato, con conseguenti rallentamenti nella marcia.