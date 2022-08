Piatto: donna scivola in una ripa per cercare il gatto. La portano in salvo i Vigili del Fuoco

Si è conclusa con un lieto fine, la brutta vicenda che ha visto protagonista una donna ieri mattina, venerdì 5 agosto nei, boschi tra Piatto e Bioglio, intorno alle 11.30.

Per cercare il gatto che non trovava, una donna è scivolata in un bosco nei pressi della propria abitazione. A fermare la caduta della malcapitata è stata una pianta. Il terreno troppo ripido non le permetteva però di risalire. A trovarla e a sentirla gridare aiuto è stato per fortuna il compagno, che l'aveva persa di vista e ha subito chiamato il 112.

Immediato l'arrivo dei Vigili del Fuoco che hanno tratto in salvo la donna e l'hanno affidata alle cure del 118: sembra che abbia riportato qualche escoriazione.