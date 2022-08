Paura a Zumaglia, giovane vaga per le vie brandendo un coltello (foto di repertorio)

Nel tardo pomeriggio di ieri, 5 agosto, l’allarme al 112 lo avevano dato i familiari preoccupati perché il congiunto, in forte stato di agitazione, era uscito di casa con in mano un coltello da cucina.

Compresa la delicatezza della richiesta ricevuta, il militare in servizio alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Biella aveva disposto la cinturazione dell’area indicata, inviando sul posto e coordinando le autoradio impegnate nei servizi di prevenzione. Nel frattempo, al 112, sono giunte ulteriori chiamate di cittadini che segnalavano la posizione del soggetto, che vagava a piedi apparentemente senza meta per le vie del piccolo paese.

Grazie alle precise indicazioni, poco dopo due equipaggi dell’Arma provenienti dalle Stazioni di Bioglio e Valle Mosso hanno individuato il giovane il quale, alla vista dei Carabinieri, lasciava cadere il coltello per terra evitando così che la vicenda potesse degenerare. Mentre i militari cercavano di tranquillizzare il ragazzo, in preda ad uno stato di alterazione psicofisica, è sopraggiunta un’ambulanza del 118 che lo ha soccorso e trasportato presso l’ospedale di Ponderano per le cure del caso.

Il coltello è stato sequestrato. Cessato il pericolo, dal Comando di Bioglio è stato trasmesso un rapporto sull’accaduto diretto alla Procura della Repubblica di Biella comprensivo di tutte le attività svolte.