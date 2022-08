Cossato, non rispetta prescrizioni del Tribunale di Sorveglianza: 27enne portato in carcere (foto di repertorio)

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Cossato hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un giovane, 27 anni e residente nel Cossatese, già sottoposto a misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, per il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal Tribunale di Sorveglianza di Torino.

Il provvedimento di sospensione della misura alternativa alla detenzione scaturisce a seguito delle diverse segnalazioni trasmesse nello scorso mese di luglio dai militari del Comando operante all’Autorità giudiziaria, dalle quali emergeva una condotta del soggetto incompatibile con la prosecuzione del beneficio appena concesso. Dopo aver adempiuto alle incombenze di rito, i Carabinieri hanno accompagnato l’arrestato presso il carcere biellese, in ottemperanza a quanto disposto dall’Autorità giudiziaria mandante. Se non saranno adottati diversi provvedimenti l’arrestato dovrà restare in carcere sino al gennaio 2025.