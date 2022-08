Biellese insultata dal cameriere a Varazze, Mai (Lega): "Episodio ingiustificabile nella 'Città delle Donne'"

Sono state diverse le reazioni indignate, in particolare via social, circa il comportamento tenuto da un cameriere di un locale di Varazze che ha insultato una biellese con frasi misogine (leggi qui).

Anche il capogruppo della Lega in consiglio regionale Stefano Mai ha definito, in una nota, questa vicenda come "una brutta cartolina di Varazze. E se pensiamo che Varazze è conosciuta come 'Città delle donne', questo episodio pesa ancora di più".

"Il gesto del cameriere non può essere giustificato in alcun modo, neppure con l’appartenenza a una cultura diversa dalla nostra (sembra infatti fosse straniero). Si tratta di una mancanza di educazione civica e rispetto per le donne che non può essere tollerato" aggiunge Mai.

"Adesso - conclude il consigliere - aspettiamo delle scuse ufficiali per la signora e magari un soggiorno gratuito a Varazze, una delle perle della riviera ligure”.