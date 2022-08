Una lite piuttosto accesa tra due uomini ha richiamato l’attenzione di familiari e vicini di casa che, preoccupati, hanno dato subito l’allarme. Il fatto si è verificato nella serata di ieri, 5 agosto, al Villaggio LaMarmora di Biella.

Sul posto forze di Polizia e Carabinieri per placare gli animi e riportare alla normalità la situazione. Al momento, sono in corso gli accertamenti del caso, da parte degli agenti, per ricostruire i fatti e verificare eventuali responsabilità.