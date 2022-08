Forze dell’ordine in intervento nella serata di ieri, 5 agosto, a Biella. Stando alle informazioni raccolte un giovane (residente fuori provincia e sotto gli effetti dell’alcol) è caduto a terra, da solo, in prossimità di un locale e si sarebbe ferito al mento. In breve tempo, è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in Pronto Soccorso per le cure del caso.