Biella, 30enne arrestato dalla Polizia: aveva con sé oltre 3mila euro e quasi 300 grammi di eroina

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di origini marocchine per il reato di detenzione di sostanza stupefacente al fine di farne commercio. Gli operatori della sezione antidroga della Squadra Mobile, diretti dal commissario capo Filippo Cocca, hanno proceduto al controllo del soggetto, noto pregiudicato, e l’hanno trovato in possesso di 275 grammi di eroina e di 3.400 euro in contanti.

Una volta eseguite le formalità di rito, il 30enne è stato tradotto al Carcere di Biella, a disposizione dell’autorità giudiziaria procedente.