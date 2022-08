Il cavallo in legno di Cavaglià cambia sistemazione e funzione: sarà a Villa Salino

Brocco, il cavallo in legno posizionato davanti agli uffici comunali di Cavaglià, cambia sistemazione. Ora si trova a Villa Salino e presto diventerà una bellissima Little Free Library, dove tutti potranno trovare uno o più libri e lasciarne di propri per viaggiare con la fantasia. Lo annuncia il Comune sui propri canali social.