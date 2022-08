Caldo, è tregua in Piemonte: ma è allerta gialla

Ancora una volta nel corso di questa stagione estiva molto calda, il Piemonte è interessato da un’area di alta pressione con il massimo tra l’alto Adriatico e la penisola balcanica. La struttura anticiclonica determinerà temperature elevate con condizioni di disagio fisico fino a domani.

Lo scrive Arpa Piemonte sul proprio sito. E aggiunge: “Sabato un’onda depressionaria di matrice nordatlantica si avvicinerà all’arco alpino, aumentando l’instabilità atmosferica; i temporali previsti non saranno limitati all’arco alpino ma si estenderanno a tutti i settori pianeggianti tra la serata e la nottata”. Per domenica “l’onda depressionaria – si legge - proseguirà il suo moto verso est, nel pomeriggio il suo asse sarà localizzato sul Nordovest italiano e proseguirà l’afflusso di aria fredda instabile in quota. Dopo una pausa mattutina, nelle ore pomeridiane si riattiveranno i fenomeni temporaleschi su tutta la regione. Per domenica è previsto un calo delle temperature di 4-5° con decisa attenuazione delle condizioni di disagio fisico dovute al caldo”.

Anche per l’inizio della prossima settimana i valori termici dovrebbero mantenersi inferiori rispetto ai picchi precedenti. Il Centro funzionale di Arpa Piemonte ha emesso allerta gialla per possibili fenomeni temporaleschi intensi sul Piemonte che proseguirà anche per il fine settimana.