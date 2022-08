Una lettrice: "Noi donne, ultima ruota del carro anche nel 2022"

Finalmente un giorno al mare … il mio primo bagno, il primo sole che da un leggero colore alla mia pelle ancora pallida. Mi trovo a Varazze in pieno centro, sul lungo mare e dopo aver trascorso due orette circa in spiaggia a crogiolarmi un po’ decido insieme al mio compagno e ad un nostro amico di recarmi in uno dei noti ristoranti della zona proprio sul lungomare.

Consumiamo un ottimo pranzo il tutto servito da un cameriere straniero e sino a qui nulla di male … arrivato il momento di concludere con un caffè il cameriere che, sino a quel momento non aveva proferito parola, serve prima al mio compagno, poi il nostro amico e infine a me. Io con molta diplomazia e cortesia e un pizzico di umorismo gli chiedo “Ma non dovrebbe esser servita prima la donna?” Non che a me importasse tanto, ma eticamente dovrebbe essere così.

Non glielo avessi mai chiesto … Apre la bocca ed inizia ad infierire contro le donne denigrandole e considerandole “nulla” … e continua..affermando che la donna non arriva ad essere neanche l’ultima ruota del carro. Rimango alquanto basita da tutto ciò che ha detto usando anche un tono quasi arrabbiato…Mi chiedo, come essere umano a prescindere dal sesso ma nel 2022 devo sentire queste cose ? Ma è modo di fare ? Be’ scrivo questa mia piccola nota di disappunto, perchè ritengo che in una società civile questo atteggiamento mentale sia contrario a qualsiasi natura umana e non ho trovato per nulla corretto e rispettoso ciò che il cameriere e ribadisco straniero ha detto.