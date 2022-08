Podismo, Trofeo Elso Siletti: Alfisi e Lanza più veloci, Pietro Micca 1° società classificata, FOTO e VIDEO

Una quarantina di persone hanno partecipato alla camminata ludico motoria, mentre sono stati in 170 gli iscritti alla corsa podistica non competitiva al Trofeo Elso Siletti 37° edizione, che si è tenuto a Graglia ieri giovedì 4 agosto, in concomitanza con la festa di Campra.

Questa la classifica maschile 1° Enrico Alfisi, 2° Eugenio Boggio Marzet (Climbers Runners), 3° Luca Crometto (Climbers Runners), 4° Pietro Mello Rella (Pietro Micca Biella Running), 5° Emiliano di Pane dell'Atletica Candelo.

La classifica Femminile: 1° Beatrice Lanza (Pietro Micca Biella Running), 2° Lusialla Marrazzo (Bairese), 3° Giusi Feo (Pietro Micca Biella Running), 4° Valeria Bruna (Gaglianico 74), 5° Elisa Travaglini.

Prima società classificata Pietro Micca Biella Running con 22 iscritti, Gaglianico con 18 e La Vetta Running con 13.

La manifestazione è stata organizzata dal Gruppo Sportivo Graja e dalla Pro Loco di Graglia, con il patrocinio del Comune e con la collaborazione tecnica dell’AS Gaglianico 1974.