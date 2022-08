Le Rane Rosse Biellesi protagoniste a Roma ai campionati Italiani giovanili estivi edizione 2022, FOTO

I team di Biella e Crescentino protagonisti ai campionati Italiani giovanili estivi edizione 2022, rassegna che si è conclusa ieri, ospitata dal centro federale Unipol Blustadium di Pietralata, Roma. Gli atleti allenati dai tecnici Riccardo Mosca, Donato Nizzia, Chiara Ferraris e Denni Sebastiano, hanno contribuito al terzo posto finale della squadra maschile e all’ottavo della femminile, risultati di prestigio per il team Rane Rosse.

Martina Gallo e Andrea Maia Narchialli si sono laureate campionesse italiane categoria cadette nella staffetta 4x100 mista. Narchialli, 17enne di Varallo che da due stagioni si allena alla Rivetti di Biella con il team In Sport Rane Rosse, ha nuotato la prima frazione a dorso, mentre la biellese Gallo, classe 2006, ha fatto il capolavoro di giornata, chiudendo la staffetta con il personale di 58"60 nello stile libero e respingendo per soli 9 centesimi la rimonta del Team Veneto.

«Un risultato inatteso» commenta il tecnico biellese Riccardo Mosca «che dà lustro a tutto il movimento natatorio biellese e rende merito al lavoro fatto in queste stagioni a Biella, con una crescita costante del progetto Rane Rosse».

Questa medaglia d’oro non è stato l’unico risultato di rilievo ottenuto dai 13 ragazzi biellesi di In Sport Biella, in gara con quattro compagni del team di Crescentino: il migliore della spedizione è stato il classe 2008 Pietro Remorini, primo nella finale giovani dei 200 dorso, secondo nei 100 dorso, terzo in quelle dei 200 misti, 400misti e 200 delfino. Grandi prove anche per il crescentinese classe2008 Matteo Ongaro, vincitore della finale giovani nei 100 e 200 rana.

Questi tutti i risultati del gruppo di Biella: Andrea Maia Narchialli 12ª nei 50 delfino cadette asoli 5 centesimi dalla finale, 42ª nei 100, 18ª nei50 dorso e 26ª nei 100; Edoardo Blotto 26° nei 50delfino junior, 23° nei 50 dorso e 41° nei 100;Luca Panizza 28° nei 400 stile libero cadetti, 34°nei 200; Anna De Carlo 11ª a soli 4 centesimi dalla finale nei 200 dorso juniores, 27ª nei 100;Benedetta Gardini 44ª nei 200 dorso junior; Tommaso N’Gakoutou 21° nei 200 dorso junior, 19°nei 100, 35° nei 50; Lorenzo Panizza è 39° nei200 stile libero cadetti; Martina Gallo 30ª nei 100stile libero juniores; Giulia Vittorini 39ª nei 200delfino junior; inoltre i gemelli Luca e Lorenzo Panizza sono stati protagonisti nel sesto posto della 4x200 stile libero cadetti. Nella categoria ragazzi eccellente prestazione per Vittoria Tessile, 10ª nella finale B dei 200 delfino mentre Viola Fileccia è 29ª nei 200 rana e Bodgan Chiriac Edoardo 59° nei 100 dorso.

Per il gruppo di Crescentino: Caterina Momi duevolte in finale, 7ª nei 200 dorso cadette e 10ª nei100; Gaia Tornavacca nona nella finale B dei 200 stile libero, 32ª nei 200 stile libero ragazze, 20ª negli 800; Davide Tapra 65° nei 200stile libero ragazzi, 46° nei 400. La stagione In Sport Rane Rosse va in archivio con grandi risultati. Ora qualche settimana di meritato riposo per atleti e tecnici, che si ritroveranno a inizio settembre per iniziare a gettare le basi per un’altra grande annata.