Parcheggio funicolare, Pd Biella: "Niente pulizia e scarsa manutenzione"

Con i suoi 400 posti auto dal 2018 il parcheggio funicolare rappresenta un valido punto di arrivo, sia per chi intende raggiungere il Centro Storico oppure portarsi al Piazzo, per la minoranza in Comune a Biella, mentre dovrebbe essere uno dei principali biglietti da visita per chi frequenta la città per lavoro e/o turismo, purtroppo, a causa di un percepibile degrado non può che lasciare al visitatore un'immagine amara di deludente trascuratezza. Questo è quanto si legge nell'interrogazione dei consiglieri del Pd Biella, che interrogano sindaco e assessore competente per sapere a chi è affidato il compito della pulizia e della manutenzione dell'impianto e del suo primo intorno e cosa intendono fare per ovviare alle criticità rilevate e decisamente lesive del normale concetto di decoro urbano.

"Le carenze manutentive degli spazi esterni e prossimi alle entrate e alle uscite del parcheggio oltre alla scarsa pulizia al suo interno mettono a disagio non solo il cittadino biellese ma soprattutto anche chi visita la città per la prima volta - si legge ancora nel documento -. Tra l'altro, alcune piante stanno mettendo le radici sui marciapiedi, l'erba alta non è stata rimossa ed una notevole quantità di cicche da sigaretta staziona da mesi all'ingresso pedonale in attesa che la pioggia le indirizzi prima o poi alla caditoia della vicina fognatura col relativo carico inquinante".