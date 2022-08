I consigli di Newsbiella.it nel fine settimana 5, 6, 7 agosto

Venerdì 5:

-Biella, alle ore 17.00: visita guidata "Biella Piazzo, il borgo medievale".

-Sala frazione Bornasco, Camminata non competitiva di 8 Km "Serra Trail" tra i boschi di Sala Biellese. L'organizzazione è de La Vetta Running di Mongrando e la società Pietro Micca Biella Running di Biella. Il ritrovo è alle ore 17 a Sala in frazione Bornasco presso il Padiglione Feste. La partenza è alle 19,15.

- Tollegno dalle 20 Festa della Birra all'oratorio San Giovanni Bosco. Degustazione di birre, grigliate e piatti tipici. A seguire musica dal vivo con la band "fuori menu" e dj set.

- Andorno, Ferragosto, a tutto rock blues con i Six Wheel Drive

- Graglia, Sagra della Modonna di Campra 04,30 - Santa Messa dell'ALBA, 11,45 ; Distribuzione POLENTA CONCIA; 19,30 - Grigliata Mista 21,30 - Serata con la Discoteca "ENERGIA" con la partecipazione dei "COSCRITTI 2002"

- Ponderano, concerto musica classica presso la chiesa di San Lorenzo

- Oropa, ore 21: “Andar per Santuari alla ricerca della voce. Storie di miracoli e analogie nei luoghi sacri alpini tra Biellese e Canavese”, presentazione a cura di Carlo Maria Zorzi e dello storico Fabrizio Dassano. Sala Frassati

- Valle San Nicola, Arcibrovato E' la festa, 𝗚𝗜𝗚𝗜 𝗟'𝗔𝗟𝗧𝗥𝗢 𝗧𝗥𝗜𝗕𝗨𝗧𝗘 𝗦𝗛𝗢𝗪 by @gigi_l_altro_show, a seguire DJ SET by 𝗦𝗘𝗧𝗢𝗟𝗔 fino alle 02.00

- Magnano, Chiesa romanica di San Secondo, concerto a lume di candela dalle 21

- Candelo, festa di San Lorenzo

- Piedicavallo : ore 21, Teatro Regina Margherita, Il pianista del Re: Omaggio a Giuseppe Unia (1818-1871): Massimiliano Genot, Fortepiano

Sabato 6:

- Oropa, ore 15: Visita guidata alla Basilica Superiore e salita alla cupola. Ritrovo alla Basilica Superiore; ore 21: Visita guidata sotto le stelle e concerto d’organo in Basilica Antica. A cura della guida Fabrizio Gremmo e dell’organista Sebastiano Domina. Ritrovo ai cancelli

-Piedicavallo: dalle 21 alle 23 tour esoterico PIEDICAVALLO: MASCHE, FATE ED ERESIE, una passeggiata notturna con fiaccola nel leggendario borgo dei misteri del Piemonte. Il punto di ritrovo è nel parcheggio sotto il ristorante Il Gatto Azzurro, nella Piazza Unità d’Italia.

-Campiglia, corsa in montagna organizzata dal gruppo Alpini della Valle del Cervo. Il ritrovo per le iscrizioni è previsto presso la sede del Gruppo dalle 15.30, con partenza alle 17.

- Sordevolo, ore 18.00 in municipio, presentazione del francobollo de La Passione

- Tollegno, Festa della Birra dalle ore 20, degustazione di birre, grigliate e piatti tipici. A seguire musica dal vivo con la band "Vasco Rock" e dj set

- Graglia, Sagra della Madonna di Campra, Ore 19,30 - SPECIALITÀ PESCE- Grigliata Mista Ore 21,30 - Serata con l'orchestra spettacolo "FREE MUSIC"

- Callabiana, Agosto a Callabiana, cena con caciucco, il meglio dei doni del mare e grigliata mista.

- Andorno: Ferragosto tributo a Vasco Rossi con Rocketti Vasco Tribute Band

- Piedicavallo: alle 19,30 a Montesinaro cena itinerante

- Ponderano, ore 20 in via Mazzini cena di San Lorenzo

- Valle San Nicola, Arcibrovato E' la festa 𝗜 𝗟𝗢𝗩𝗘 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗘𝗡𝗧𝗘𝗥𝗔 𝗗𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗣𝗮𝗿𝘁𝘆 @iloveformenteraofficial , a seguire DJ SET by 𝗦𝗘𝗧𝗢𝗟𝗔 fino alle 02.00

- Magnano, Chiesa romanica di San Secondo, concerto a lume di candela dalle 21

- Candelo, festa di San Lorenzo

- Piedicavallo: ore 18, Ruers, Piedicavallo: Simposio. Incontro aperto al pubblico - Team PF22

- Rosazza, ore 11, Circolo di Rosazza, Rosazza: In occasione del 13° anniversario del clavicembalo ben temperatoBach, Mozart, Beethoven: Gianmaria Bonino, Fortepiano

Domenica 7:

- Graglia: 43a Lauretana Mombarone - Km. 9, camminata ludico motoria aperta a tutti. L'organizzazione è de la Pietro Micca Biella Running, la Pro Loco Santuario di Graglia e il Gruppo Sportivo Alpini - Ana gruppo di Graglia. Il ritrovo è alle ore 7.00 presso lo stabilimento Lauretana S,p.A., Graglia (BI) Frazione Campiglie n. 56. Partenza ore 8.30.

- Zubiena "Giro dei tre guadi". Ottava edizione. Competitiva e non competitiva di km 7. Ritrovo dalle ore 8:30 presso la sede della Pro Loco. La partenza è alle 9,30 per la competitiva e 9,45 non competitiva.

- Oropa, ore 11: Visita guidata al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia Ore 14.30 e ore 16: Salita guidata alla cupola della Basilica Superiore.

- Mongrando dalle ore 11, evento lgbt al polivalente per raccolta fondi Biella Pride 2022

- Miagliano, Suoni in Movimento, Percorsi sonori nella rete museale biellese. Racconti di musica e di musicisti. Programma: ore 15.30 visita guidata ore 16.30 concerto “Luigi, Faber & Genova” Tenco, De André e una grande città mediterranea un recital di e con Elena Buttiero pianoforte Ferdinando Molteni voce e narrazione.

- Rosazza, festa degli Alpini, 9.30 il ritrovo con rinfresco al parco comunale; poi alle 10.30 seguirà la partenza della sfilata fino alla frazione Beccara, accompagnata dalla Banda Musicale di Tavigliano. Seguono messa, sfilata e pranzo.

- Graglia, Sagra della Madonna di Campra: "TRATTORADUNO" Ore 11,00 - Ritrovo ed esposizione di trattori d'epoca e non presso l'area feste di Campra; Ore 12,30 - Pranzo Campestre aperto a tutti (gradita prenotazione entro sabato 6 agosto al 3515598026); Ore 19,30 - Grigliata Mista Ore 21,30 - Serata con la Discoteca "DJ C IUCKY" con la partecipazione di tutti i 'COSCRITTI".

- Callabiana, Agosto a Callabiana: cena con Gran fritto alla piemontese (milanese, cervella, salsiccia, fegato, zucchina, semolino, mela e amaretto);

- Andorno, Ferragosto, domenica 7 pranzo. Nel pomeriggio tradizionale Festa dei Bambini con i clown

- Valle San Nicola, Arcibrovato E' la festa 𝗦𝗘𝗠𝗣𝗥𝗘 𝗡𝗢𝗜 - 𝗠𝗔𝗫 𝗣𝗘𝗭𝗭𝗔𝗟𝗜 𝗘 𝟴𝟴𝟯 𝗧𝗥𝗜𝗕𝗨𝗧𝗘 𝗦𝗛𝗢𝗪 , a seguire DJ SET by 𝗦𝗘𝗧𝗢𝗟𝗔 fino alle 02.00

- Candelo, festa di San Lorenzo

- Piedicavallo ore 11, Tempio Valdese, La scuola francese: Rameau, Balbastre, Duphly: Carlo Mascheroni, Fortepiano

- Piedicavallo ore 21, Teatro Regina Margherita, Quartetto in sol minore K478: Mozart: Kim Hye-Jin, Violino - Andreas Willwohl, Viola - Alessandro Natali, Violoncello - Riccardo Bisatti, Pianoforte

Mostre:

- Valdilana, loc. Trivero, Casa Zegna, via G. Marconi 23 "L'altra forma delle cose", quando il DNA diventa matrice d'arte, fino al 13/11/2022

- Biella, via Quintino Sella 54/b, I 250 anni della Diocesi di Biella, fino al 18/09/2022

- Biella, Woolbridge Art Gallery, via Salita di Riva, Mostra: I could go Anywhere fino al 15/09/2022

- Sordevolo, Palestra della Scuola Comunale, Via C. Vercellone 1, Doppia mostra personale di Bruno Beccaro e Massimo Premoli, fino al 25/09/2022

- Pray, "Fabbrica della ruota", Regione Vallefredda, 1, Matteo Marciandi, fotografo per passione fino al 25/09/2022

- Biella Piazzo, Palazzo La Marmora, Cose mai viste a Palazzo La Marmora: "Di secolo in secolo protagonisti nella storia". Estate 2022 fino al 25/09/2022

- Biella, Cittadellarte Fondazione Pistoletto, via Serralunga 27, Arte al Centro di una trasformazione sociale responsabile 2022 fino al 31/12/2022

- Santuario di Oropa, Sala Convegni, Estate a Oropa, fino al 18/09/2022

- Sala Biellese, Casa della Resistenza, via Ottavio Rivetti 5, Mostra: Partisan dij nòss pais 1943-1945 fino al 16/10/2022

- Sordevolo, Villa Cernigliaro, Mostra: Carte di Ninfa fino al 05/08/2022

- Ronco Biellese, Via Roma 14, "Kintsugi, la cura della fragilità" fino al 18/09/2022

- Biella, Spazio Cultura, Fondazione Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Mostra: La Passione di Sordevolo - Biblia Pauperum fino al 28/08/2022

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, Mostre: Open Space fino al 11/09/2022

- Sordevolo, Villa Cernigliaro Mostre a Villa Cernigliaro fino al 10/08/2022