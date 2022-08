Impara tutti i segreti dell'HRO con il master di Rome Business School

Avete finalmente terminato i vostri studi universitari e volete continuare a studiare? Allora per migliorare il vostro curriculum ed aumentare così le vostre possibilità di entrare nel mondo del lavoro, un’ottima soluzione è il Master in Risorse Umane e Organizzazione di Rome Business School. Il loro Specialized Master in HR and Organization è persino accreditato dall’Associazione Italiana per la Formazione Manageriale. L’ente ha certificato contenuti, struttura, organizzazione del programma, preparazione dei docenti e qualità delle metodologie di insegnamento ed impatto del Career Services sullo sviluppo professionale degli studenti. Questo programma mira a formare professionisti in grado di capire la complessità del people management e far fronte alle problematiche grazie all’acquisizione di conoscenze sia teoriche che pratiche.

Programmi e progetti istituiti presso la Rome Business School Practice

Nella Rome Business School Practice potrete costruire il vostro percorso formativo attraverso 4 pilastri fondamentali. Il primo di questi, dovuto ai forti legami con le aziende, vi permetterà di seguire un Business Practice LAB, company visits, esercizi in classe, avere docenti esclusivi ed una rete internazionale di aziende partner che vi aiuteranno a costruire ed implementare il vostro percorso professionale. Inoltre essendo una Business School internazionale avrete la possibilità di frequentare bootcamps con mete esclusive. Avendo l’obiettivo di formare professionisti di alto livello, durante l’intero percorso verranno forniti servizi alla carriera, visite a compagnie operanti nel settore, company shadowing, sessioni di coaching individuali ed un programma per lo sviluppo delle soft skills. In più un’intera sezione dei Master sarà dedicata allo studio degli aspetti più innovativi nel settore trattando nello specifico della responsabilità sociale delle imprese e di come creare un modello di sviluppo sostenibile da essere applicato in ogni ambito del business.

Esperienze pratiche in Italia e all’estero tra la Silicon Valley, Barcellona e Parigi

Il Rome Business School Practice Lab è il luogo dove potrete mettere in pratica le vostre conoscenze teoriche e riuscirete ad imparare attraverso l’esperienza. Il Lab viene gestito da manager di aziende, sia nazionali che internazionali, leader nel settore, che esamineranno diverse competenze specialistiche, lavoreranno su esercitazioni e network, condividendo con gli studenti la loro esperienza e competenza. Questo progetto sarà gestito dalle aziende partner della scuola e le attività incluse sono specifiche per ogni programma e obiettivo del Master. Iscrivendosi a questo master potrete frequentare bootcamps della durata di una settimana durante la quale potrete vivere un’esperienza di business intensiva e immersa, affrontando sfide, confrontandoti con manager, studenti e docenti e creando un vostro progetto che verrà presentato alla fine del Bootcamp. Questi si svolgeranno in diversi luoghi all’estero in tappe come: Silicon Valley, Barcellona, Parigi e in Italia a Roma e in Toscana.

Informazioni sul master alla Rome Business School

Per iscriversi alla Rome Business School dovrete inviare una domanda di ammissione che verrà valutata dal comitato accademico, tutti gli aspiranti studenti devono sottoporsi e superare con successo una procedura di selezione nel quale verranno prese in considerazione: la storia accademica, le precedenti esperienze sugli argomenti trattati nel Master e la motivazione personale del candidato. Insomma se siete interessanti ad arrivare con un ottimo livello di preparazione nel mondo del lavoro state certi che con il Master alla Rome Business School avrete un brillante futuro.