Intorno alle 20 di ieri, 4 agosto, la Polfer e Carabinieri sono stati allertati per le segnalazioni circa un uomo che vagava sui binari del treno, avvistato nei pressi del passaggio a livello.

L'uomo alla vista dai Carabinieri e dagli agenti della Polizia Locale, qualche chilometro dopo, si è allontanato dai binari e si è dileguato nei campi. Il traffico ferroviario, veniva messo in allerta a traffico rallentato in via precauzionale. In corso accertamenti nella zona.