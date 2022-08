Cossato: Lite in gelateria tra giovani, arrivano i Carabinieri

Alle 22 di ieri, 4 agosto, a Cossato una lite tra giovani in gelateria ha reso necessario l'intervento dei Carabinieri che, giunti sul posto, hanno ripristinato la calma, individuato i coinvolti e raccolto le testimonianze sull'accaduto. Non si esclude che in giornata vengano depositate delle denunce.