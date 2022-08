Aggressione al carcere di Biella, interrogazione di Delmastro

Nuova interrogazione al Ministro della Giustizia oggi 5 agosto da parte dell'onorevole biellese Andrea Delmastro riguardante un nuovo caso di aggressione nei confronti dei membri del Corpo di Polizia Penitenziaria consumato all'interno del carcere di Biella.

"La notizia viene riportata da una nota sindacale del 4 agosto 2022, rilasciata dalla sigla Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria (Si.N.A.P.Pe.), - si legge nel documento - . Senza alcun motivo, un detenuto ristretto nel reparto di isolamento ha colpito ripetutamente un agente in servizio con una violenza tale da richiedere il trasporto dell'aggredito presso il nosocomio locale, da cui si attende la prognosi". Quanto avvenuto nel carcere biellese è solamente l'ultimo di numerosi episodi analoghi accaduti in passato, per l'onorevole.

Per questo motivo, nell'interrogazione si chiede quali misure intenda adottare il Governo per porre fine ai continui casi di aggressione che insistono negli istituti penitenziari italiani.

"E' noto - scrive Delmastro - come il penitenziario di Biella soffra di una grave carenza di organico a fronte di un numero di detenuti che va oltre le reali capacità detentive dello stesso, con numerosi reclusi affetti da diverse patologie psichiatriche che peggiorano ulteriormente le condizioni lavorative degli agenti, in quanto questi ultimi risultano privi delle necessarie competenze per poter gestire adeguatamente tali situazioni nonché privi degli strumenti essenziali al fine di tutelare la propria incolumità fisica, come tristemente dimostrato dal fatto suesposto; l'adozione di disposizioni volte alla tutela delle donne e degli uomini in divisa impegnati negli istituti di pena italiani risulta essere assolutamente indifferibile e necessaria, al fine di salvaguardare l'onorabilità e la dignità lavorativa di questi rappresentanti dello Stato i quali, nonostante le abominevoli condizioni in cui operano, si impegnano con indefessa professionalità nel mantenimento della legalità all'interno delle carceri".