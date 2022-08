Asl Biella, Alberto Maria Pisacane nominato Direttore della Struttura Complessa Anatomia Patologica

Nato a Napoli, 59 anni, il dottor Pisacane si è laureato in Medicina e Chirurgia e poi specializzato in Anatomia Patologica presso l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Dal 2002 presta servizio come Dirigente Medico nell’Unità Operativa di Anatomia Patologica presso l’IRCCS Istituto Candiolo Centro Oncologico d'Eccellenza. Da anni, collabora attivamente con la Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta nell’ambito dell’attività di standardizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici e delle iniziative in ambito di approfondimento professionale e di miglioramento della qualità nel settore della diagnostica istopatologica oncologica.

«Sono orgoglioso e onorato della fiducia riposta in me dall’Azienda Sanitaria di Biella – afferma il neo Direttore dell’Anatomia Patologica – Mi impegnerò da subito per ricambiare questa fiducia e per consolidare un gruppo di lavoro coeso e altamente professionale, a beneficio della comunità biellese».

«Esprimo piena soddisfazione per la conclusione del procedimento concorsuale che ha portato all’incarico del dottor Pisacane – commenta Claudio Sasso, Direttore Sanitario dell’ASLBI – Si tratta di un professionista che proviene da uno dei principali Centri oncologici nazionali e con una proficua collaborazione con la Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta».