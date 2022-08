Cosrab, Ecofeste riparte da Graglia

Graglia e la sua tradizionale “Sagra della Madonna di Campra” fanno da apripista al progetto Ecofeste, un’idea sviluppata negli ultimi due anni da Cosrab, consorzio smaltimento rifiuti area biellese e che punta a diventare un must per le piccole e grandi feste di paese nella provincia.

Spiega Marco Pozzetto dell’ufficio tecnico di Cosrab: “Nel corso del 2020 il Consorzio ha redatto una guida per l’organizzazione di eventi a ridotto impatto ambientale. Si tratta di suggerimenti, condivisi con diversi comuni del territorio, enti e associazioni organizzatori di sagre, feste e manifestazioni. L’obiettivo è incrementare l’ecosostenibilità di questi eventi attraverso alcune migliorie: dalla riduzione dei rifiuti alla corretta differenziazione degli stessi, dall’utilizzo di stoviglie e piatti compostabili alla messa al bando della plastica monouso, dall’utilizzo di bevande alla spina a quello di prodotti freschi e a chilometro zero. Altri aspetti fondamentali per la buona riuscita di un’ecofesta sono la presenza, durante l’evento, di volontari opportunamente formati sulle regole della raccolta differenziata nel comune sede dell’evento, anche con l’ausilio dell’app “Junker”, divenuto ormai lo strumento ufficiale di comunicazione scelto da Cosrab per il triennio 2022/24, nonché l’abbandono di materiale pubblicitario cartaceo, sostituito da strumenti digitali”.

La pandemia Covid-19 ha solo rallentato la collaborazione tra Consorzio, Proloco e comuni, ma non ha sminuito l’entusiasmo di Cosrab: “Per ripartire abbiamo deciso di individuare un evento già in passato particolarmente virtuoso in tema di raccolta rifiuti” aggiunge Pozzetto.

“La Pro loco di Graglia si è sempre distinta nella riduzione dei rifiuti prodotti durante l’evento, come dimostrano gli ottimi risultati ottenuti nelle precedenti edizioni”. Il progetto si presenta con una grafica rinnovata ed un nuovo logo, che negli anni si intende rendere un vero e proprio marchio di qualità. Un marchio che il Consorzio riconoscerà, contestualmente a un contributo economico, solo agli eventi che aderiranno all’iniziativa e dimostreranno particolare attenzione nell’applicazione delle linee guida.

“E’ nostra intenzione” prosegue il responsabile ufficio tecnico del Consorzio “coinvolgere tutte le amministrazioni comunali, in modo che alcuni dei contenuti delle linee guida, a esempio la corretta differenziazione dei rifiuti e l’utilizzo di materiali compostabili, diventino prerequisiti fondamentali per ottenere il patrocinio del comune. L’obiettivo è trasformare le linee guida da suggerimenti ad abitudini consolidate, da estendere capillarmente sul territorio biellese. Il sogno è rendere ogni evento ecocompatibile, anche grazie all’esempio virtuoso della Pro Loco di Graglia, capofila in questa “rivoluzione verde”. Siamo poi in contatto con UNPLI per valutare la possibilità di inserire il progetto “Ecofeste Cosrab” in una rete di collaborazione con i Consorzi delle province di Vercelli, Novara e VCO”.S.E.A.B. ha già effettuato i primi turni di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti venerdì, sabato e domenica scorsi alla Sagra della Madonna di Campra, per un peso di 260 chilogrammi di organico, 380 di vetro e 130 di plastica.

“Questi rifiuti, senza una corretta differenziazione, sarebbero finiti in discarica, mentre così saranno destinati a recupero” conclude Pozzetto. “Un obiettivo che sarebbe stato irraggiungibile senza l’attenzione della ProLoco nell’utilizzo di materiali compostabili e nella corretta differenziazione, nel pieno rispetto delle linee guida Cosrab”.