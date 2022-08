Biella, orari straordinari di apertura dell’Ufficio elettorale

Si comunica che dal 18 agosto al 22 agosto 2022 l'Ufficio Elettorale del Comune di Biella sarà aperto con i seguenti orari straordinari, per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali occorrenti per la presentazione delle liste per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, in occasione delle Elezioni Politiche previste il 25 settembre 2022:

- Giovedì 18 e venerdì 19 agosto: dalle 8,30 alle 11,30 e dalle 14,15 alle 18

- Sabato 20 agosto: dalle 14 alle 18-

Domenica 21 e lunedì 22 agosto: dalle 8 alle 20

Info e contatti: Ufficio Elettorale, Palazzo Oropa, via Battistero 4.Telefono: 015-3507302 e 015-3507504; mail: elettorale@comune.biella.it