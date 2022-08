ATC lancia l’allarme truffe: "Non chiediamo soldi per un appartamento"

A seguito della segnalazione giunta di recente ai nostri uffici da parte di una signora che ha raccontato di essere stata truffata da sedicenti incaricati dell’ente che le avrebbero chiesto soldi per ottenere un appartamento popolare, Atc Piemonte Nord mette in guardia tutti i suoi inquilini, invitandoli a prestare la massima attenzione verso il delicato tema delle assegnazioni.

Dagli uffici di via Verdi a Novara si ribadisce, pertanto, che gli unici canali ufficiali per avere in dote un alloggio sono i bandi promossi dall’Agenzia territoriale per la casa (consultabili sul sito nell’apposita sezione) e dai Comuni o, in alternativa ed in casi di particolari situazioni, i Servizi sociali. Chiunque dovesse essere contattato da presunti dipendenti di Atc Piemonte Nord che millantano di poter loro destinare un appartamento previo pagamento di una quota di denaro, è pregato di denunciare immediatamente l’accaduto alle forze dell’ordine o di segnalarlo ai nostri uffici. Nessuno, ribadisce l’ente, è autorizzato a riscuotere somme di denaro a domicilio per conto di Atc.

Tutti i funzionari delle sedi territoriali, conclude la nota, sono a disposizione degli inquilini per fornire loro ogni eventuale supporto e informazioni in tal senso.