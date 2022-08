Mottalciata, avvallamenti sulla strada, il sindaco Varzi: "E' un tratto provinciale"

Nella cronaca di Newsbiella.it Cossatese un lettore scrive di avvallamenti sulla strada in collina poco prima del cimitero di Santa Maria (leggi qui).

In effetti è da lungo tempo che esiste ed è stato subito segnalato alla Provincia in quanto trattasi di strada provinciale e non comunale. Anche ultimamente continuano le segnalazioni ma sono da rivolgere al compartimento strade della Provincia.

Cogliamo l’occasione di inoltrare, da parte del Comune, ancora una volta un sollecito all’ente preposto. Cordiali saluti. Il sindaco.