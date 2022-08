Biella, Villaggio La Marmora, un lettore: "Dimenticato, troppi interventi da fare"

Questa è la manutenzione ordinaria in una via del quartiere Villaggio La Marmora. Quando diluvia e crea allagamenti siamo io e mio marito ad intervenire per far scorrere l' acqua e a chiedere intervento..da qui fino al secondo parco giochi.

Allora rifaccio la domanda che ho fatto tempo fa. Quanti soldi sono destinati per il nostro quartiere Villaggio La Marmora per la manutenzione ordinaria e straordinaria? Quali interventi sono in programma per il nostro quartiere, ci sono novità per il parco di via Graglia ora via Don Gibello? e soprattutto per la questione dell' altro tombino in via Lombardia, invaso da radici degli alberi e che non facendo scorrere l'acqua allaga mezzo quartiere, quando si interverrà?

La catena dell'area pedonale davanti alle elementari è rotta, stessa cosa quella davanti l'asilo nido. 3 anni di richieste per sistemarla. La pavimentazione della pista ciclabile dello skate park è dissestata in alcuni punti. Anche la pista ciclopedonale che porta al tennis è piena di buche. Il semaforo tra via Piemonte e corso 53° Fanteria da settimane non funziona il verde.

L' incrocio di corso 53° fanteria, via Camandona ho proposto una rotonda o un semaforo per evitare che ci scappi il morto. Dagli addetti ai lavori, assessori e vice non è arrivata nessuna risposta. Proseguendo su corso 53° Fanteria verso l'ospedale i cartelli delle vie alcuno sono da tirare su. Un altro in corso San Maurizio era a terra ora non c e più.

Proseguiamo tornando indietro al pratone di via Camandona, per la fogna cosa è stato fatto? Inoltre da anni chiedo gli orti urbani e avere gli stessi diritti di altri quartieri. Su via Lombardia incrocio via Piemonte, al semaforo c'è un tombino dove stanno facendo manutenzione da troppi mesi.

La questione case popolari non compete a voi lo so ma in via Lombardia 9 l'erba è alta, secca e arriva ai balconi. Qualcuno può fare qualcosa?