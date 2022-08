Comitato consultivo regionale della pesca, confronto sulle problematiche dovute all’attuale crisi idrica

Il 3 agosto a Torino, nella sede dell’Assessorato all’Agricoltura cibo, caccia e pesca della Regione Piemonte si è svolta l'incontro con il Comitato consultivo regionale pesca per un confronto sulle criticità dovute alla crisi idrica in Piemonte che ha interessato la pesca sportiva.

Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti delle associazioni di pesca sportiva riconosciute in ambito regionale, dei comitati consultivi provinciali, delle associazioni ambientaliste, di Arpa Piemonte, i funzionari e il dirigente del Settore regionale Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura e il Direttore della Direzione Agricoltura e cibo. L’assessore all’Agricoltura, cibo, caccia e pesca intervenendo all’incontro, ha sottolineato l’importanza del confronto tra tutti i soggetti del settore pesca per trovare soluzioni in sinergia.

La futura modifica del Regolamento pesca e del Piano ittico non possono prescindere dalla conclusione dei lavori del tavolo tecnico scientifico nazionale in tema di definizione delle specie autoctone e alloctone per la loro conseguente gestione regionale e provinciale che si auspica metta ordine nella normativa sovraordinata.