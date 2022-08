Elezioni 2022, i giovani della Lega Biella fanno il punto: “Siamo pronti”

Incontro della Lega Giovani Biella mercoledì sera in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Il movimento giovanile del partito si è riunito per fare il punto e per programmare le prossime iniziative. Il coordinatore provinciale Alessio Ercoli e il consigliere comunale Alessio Pasqualini, presenti venerdì nella sede della Lega in via Bellerio con Matteo Salvini, hanno riportato ai tanti giovani presenti nella sede di Biella i passi salienti del suo discorso.

«Sarà una campagna elettorale inedita – commenta Ercoli, che è anche capogruppo della Lega in consiglio comunale a Biella – ma siamo pronti, perché noi non parliamo con le persone od organizziamo i gazebo solo prima delle elezioni, ma lo facciamo tutto l’anno. Lo facciamo sempre, con i nostri consiglieri comunali eletti in diversi comuni del territorio, con i nuovi segretari di sezione che arrivano dalla scuola della Lega Giovani e con tanti ragazzi che partecipano e si formano alle consuete riunioni del partito il lunedì sera. Siamo pronti a confrontarci sul merito e sui programmi, consapevoli di rappresentare un partito – la Lega – che ha dimostrato di saper governare, ottenendo risultati importanti anche per i giovani. Penso per esempio alla legge sulla doppia laurea, che consente agli studenti universitari di iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, eliminando un divieto vecchio 90 anni e allineando il nostro agli altri Paesi europei. Siamo consapevoli di una certa disillusione generale nei confronti della politica, ma non deve diventare il pretesto per non andare a votare. La migliore risposta per arginare questa decadenza non è l’astensione, ma il rinnovato sostegno verso chi ha le idee chiare e le realizza, senza essere infallibile ma sicuramente dimostrando maggiore serietà. La Lega proporrà infatti poche cose ma che siano realizzabili».