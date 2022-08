I concerti con Passione, sul palco a Sordevolo Freddie Band Tributo Queen

Quest'anno, accanto alle rappresentazioni della Passione, è in programma una rassegna inedita di concerti inseriti direttamente nella scenografia dello spettacolo.

Eccoci al secondo appuntamento! Oggi, giovedì 4 agosto alle 21 salirà sul palco 𝐅𝐫𝐞𝐝𝐝𝐢𝐞 𝐁𝐚𝐧𝐝 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐨 𝐐𝐮𝐞𝐞𝐧!

Per rendere tutto ancora più speciale, degli ospiti graditissimi: le voci del 𝐂𝐨𝐫𝐨 𝐍𝐨𝐢 𝐂𝐚𝐧𝐭𝐚𝐧𝐝𝐨 arricchiranno i brani della celebre band inglese ricordando ancora di più le performance originali

I biglietti saranno acquistabili direttamente in biglietteria fuori dall'Anfiteatro a partire dalle 18.00 al costo di 5€ . Posto libero non numerato in platea.

L'acquisto di un biglietto di un concerto, dà diritto a uno sconto su un biglietto di categoria Primi o Secondi Posti per assistere alla Passione di Sordevolo. Per usufruire dello sconto basterà presentare il biglietto del concerto in cassa al momento dell'acquisto di un biglietto per la Passione.

Rassegna presentata dall'Associazione Teatro Popolare e dal Comune di Sordevolo.