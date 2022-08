2° appuntamento con vino, prodotti locali e visita gratuita ai nuovi allestimenti del Museo delle Migrazioni di Pettinengo

Domenica 7 agosto, alle ore 16:00, nell’ambito delle iniziative “Estate a Pettinengo”, nel cortile del Museo delle Migrazioni, Cammini e Storie di Popoli, si terrà il secondo appuntamento con il sommelier Ennio Pilloni per il breve corso di “cenni di avvicinamento al vino”: conversazione su viticoltura. A seguire, degustazione e assaggio di prodotti locali.

Articolato in cinque incontri, verrà rilasciato attestato di partecipazione. Le iscrizioni sono ancora aperte; occasione per trascorrere pomeriggi di festa durante i quali sarà possibile visitare gratuitamente gli allestimenti museali in un clima di amicizia, favoriti dalle temperature un po’ più miti in questa estate rovente.

Occasione per godere anche il panorama di tutto rispetto, con lo sguardo che spazia verso la pianura dalla località a buon titolo definita “balcone del Biellese.