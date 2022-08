Dal Nord Ovest - Escursionista bloccato in parete, salvato dal Soccorso Alpino

Nella serata di ieri i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti sulla ferrata della Falconera, comune di Varallo Sesia, per un escursionista bloccato sul percorso attrezzato. La chiamata è stata lanciata intorno alle 18, la Centrale operativa ha verificato che l'uomo si trovasse in posizione sicura, cioè vincolato e non appeso all'imbragatura che avrebbe potuto provocare la sindrome da sospensione. A quel punto, sul posto è stata inviata una squadra a terra che lo ha recuperato e riaccompagnato a valle illeso.