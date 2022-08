Dal Nord Ovest - Cade e batte la testa sulle rocce, bimba di 5 anni in codice rosso

Cade e batte la testa sulle rocce, bimba di 5 anni in codice rosso (foto di repertorio)

Paura in Valle Strona per una bimba di 5 anni caduta in un dirupo. La piccola era insieme ai genitori quando è scivolata nel torrente Strona a Campello Monti battendo la testa su delle rocce.

Subito sul posto è stata inviata un'eliambulanza supportata dagli uomini della squadra di Omegna del Soccorso Alpino della X Delegazione Valdossola. La piccola ha riportato un grave trauma cranico, ma non è in pericolo di vita. E' stata elitrasportata in codice rosso all’ospedale Regina Margherita di Torino.