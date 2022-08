Scontro auto-ciclomotore a Cossato, donna in ospedale

Verso le nove di ieri mattina, in via per Castelletto, il conducente di un’auto, impegnato in una manovra azzardata non si è avveduto del sopraggiungere di una Vespa che non ha potuto evitare l’impatto ed ha sbattuto contro la fiancata del veicolo.

Il settantenne cossatese alla guida dell’utilitaria non ha riportato conseguenze, mentre la donna in sella al ciclomotore è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Cossato che hanno posto in sicurezza il tratto stradale e svolto i rilievi planimetrici del caso. I mezzi sono stati rimossi dal carro attrezzi richiesto dai proprietari.