In vacanza a Ronco ma i vicini non lo vedono da giorni: ritrovato senza vita in casa

I vicini di casa non lo vedono da alcuni giorni e, preoccupati, allertano le forze dell'ordine. Ma è troppo tardi: l'uomo era senza vita all'interno del suo alloggio.

Il dramma si è consumato nella prima serata di ieri, 3 agosto, nel comune di Ronco Biellese: vittima un 69enne originario di Biella ma residente da anni nel Milanese. A detta di alcuni residenti, era solito tornare in paese per trascorrere alcune settimane di vacanza, specialmente durante il periodo estivo.

Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche il personale del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso, avvenuto molto probabilmente per cause naturali.