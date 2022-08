Ancora fiamme a Mongrando, la pazienza del sindaco è finita: “Se vedete sospetti allertate forze dell'ordine” (foto di C. Ciccarelli per newsbiella.it)

Di nuovo fiamme nel comune di Mongrando. Altri 100 metri quadri di sottobosco sono stati interessati dall'incendio che si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi, 4 agosto. L'area colpita si trova in prossimità della Provinciale del Maghettone.

Ancora una volta si sospetta la mano dell'uomo: sul posto, oltre ai Carabinieri Forestali, anche i Vigili del Fuoco e gli AIB per le operazioni di spegnimento e bonifica. Sul caso, è intervenuto anche il sindaco di Mongrando Antonio Filoni: “Visioneremo le telecamere della zona per identificare i responsabili. Dare fuoco in un momento di emergenza idrica è il segno che qualcuno ha raggiunto vette di follia e imbecillità mai viste prima. Un piccolo rogo di sterpaglie può degenerare in qualcosa di più grande. Se qualche cittadino dovesse notare qualcosa di sospetto avverta subito Comune o forze dell'ordine. Non giratevi dall'altra parte”.