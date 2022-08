Tour con fiaccola alla scoperta di Piedicavallo

Dopo Rosazza, un altro tour alla scoperta dei luoghi della Valle Cervo. Stavolta si andrà a visitare Piedicavallo, un borgo leggendario a 1050 metri di altitudine, “avvolto – come raccontano gli organizzatori - dall'abbraccio delle montagne, dove i boschi un tempo ospitavano lupi, orsi e creature fantastiche e la popolazione viveva a stretto contatto con la natura. Abitato per lo più da donne e bambini, poiché gli uomini erano soliti lavorare come scalpellini e muratori all'estero, il paese era anticamente un centro importante che collegava le valli, dove si poteva trovare tutto ciò di cui si necessitava: il macello, il mulino, il fruttivendolo, la panetteria, si potevano acquistare le stoffe, i sali e tabacchi e i commestibili. Vi era un teatro, una ricca biblioteca, le scuole, una società di mutuo soccorso, oltre che alberghi e sale da ballo in cui si dava vita alle veglie danzanti. Dalle finestre delle case di pietra erano solite uscire melodie suggestive dai grammofoni e di tanto in tanto si potevano scorgere famiglie che danzavano con gioia, soprattutto al ritorno dei mariti dopo i lunghi viaggi di lavoro che talvolta li portavano fino agli Stati Uniti d'America. Questa è la magia di Piedicavallo... Siete pronti a viaggiare nel tempo in una Piedicavallo Segreta? Viaggeremo con una fiaccola in una notte di mezza estate, a contatto con le stelle, lungo la storia che ha reso Piedicavallo, in provincia di Biella, un borgo leggendario, sorto come alpeggio e divenuto più tardi il centro d'incontro e scambio con le popolazioni della Valle del Lys e della Valsesia. Il viaggio ci porterà a contatto con le storie dimenticate, in un bosco fatato saremo testimoni del gran ballo delle fate, delle loro corse vertiginose sui fianchi delle montagne e della loro dimora rilucente d'oro, di cristallo e di gemme; potrete scorgere nella notte oscura delle donne dal volto celato da un velo nero, masche con violini e archetti sotto il braccio, in attesa di giungere al gran ballo delle streghe. Incantesimi, metamorfosi, fiori fatati e incontri con simboli iniziatici: il borgo di Piedicavallo non vi apparirà più come prima”.

L'evento è in programma sabato 6 agosto, dalle 21 alle 23. Per info: 3519792609 oinfo@whiterabbitevent.it