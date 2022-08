Comunità di Cavaglià in marcia verso il Santuario di Oropa. Il ritrovo è nella piazza parrocchiale, alle 23.30 di sabato 6 agosto, con partenza a mezzanotte.

“Chi volesse aggregarsi deve essere autosufficiente con acqua e generi alimentari per colazione a Oropa e durante il tragitto – spiegano gli organizzatori – Una sosta ristoro, realizzata alla Croce Rossa, è prevista per le 4 al Bottalino di Biella, dove chi vorrà può aggregarsi alla comitiva. Si ripartirà con arrivo alle 7.30”. Poi, mattinata libera. Infine, il Comitato della Festa dei Giovani ha in programma, alle 12.30, un pranzo finale dei camminatori. Per info: 339.3757676, 388.3608447 o 333.6286211.