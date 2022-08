Quaregna Cerreto, la pro loco "AQuaregna": "Abbiamo tante cose da insegnare ai bambini", FOTO

La pro loco "AQuaregna" Aps si è presentata ufficialmente. Lo ha fatto nel pomeriggio di oggi 4 agosto in Comune, alla presenza del sindaco di Quaregna Cerreto Katia Giordani, dove il consiglio direttivo ha presentato gli scopi e gli obiettivi di questa realtà nata in aprile.

A fare gli onori di casa è stato il primo cittadino che ha spiegato il perchè del nome della Pro Loco: "E' stata trovata una vecchia pubblicazione dove c'era l'etimologia di Quaregna, che significa "ricca di acqua" - ha esordito Katia Giordani - . E trovo che chiamare questa realtà AQuaregna sia dunque molto originale e come comune nei prossimi mesi daremo anche uno spazio per la loro sede, nel piano terra, dove una volta c'era il centro incontro anziani".

Nella sala consigliare questo pomeriggio era presente l'intero consiglio di amministrazione: Giuseppe Ghione, il presidente, Paolo Pizzoglio Vice presidente, Franca Benedetto tesoriere, Cinzia Bascarin alla segreteria e i consiglieri Ornella Capellaro, Antonio Marti, Lorenzo Rosso e Paolo Zegna.

"Cercheremo di portare nuova vita a Quaregna Cerreto - ha dichiarato Ghione - , occuparci della manutenzione in alcuni casi di sentieri, cartelli e così via, e avvicinare i bimbi alla Pro Loco, per spiegare loro la storia e le origini del luogo in cui abitano". "Siamo nati per valorizzare il nostro ricco territorio - ha spiegato il vice presidente Pizzoglio - . Alla fine della scuola abbiamo già fatto una festa con i ragazzi delle scuole, ora abbiamo in calendario una passeggiata lungo il sentiero dedicato ad Amedeo Avogadro dove vorremmo anche sistemare i cartelli che purtroppo sono malandati".