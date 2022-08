Meteo, ancora caldo in aumento, ma qualche temporale in arrivo

L'alta pressione riceve il contributo di masse d'aria calda di origine sub-tropicale che da giovedì a sabato riportano le temperature su valori massimi intorno o superiori ai 35 °C in pianura, ma con qualche temporale pomeridiano sui rilievi alpini. L'anticiclone si indebolirà domenica e l'ingresso di correnti relativamente più fresche orientali porterà qualche temporale anche in pianura e un calo delle temperature.

Nel dettaglio, oggi giovedì 4 agosto sono previsti cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4381m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: afa.

A Biella anche domani, venerdì, i cieli saranno in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4336m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: afa.

Caldo anche sabato, ma l'anticiclone comincia a mostrare i primi segnali di cedimento. La giornata sarà comunque in prevalenza soleggiata e molto calda in pianura padana con punte di 36-37 gradi. Temporali di calore pomeridiani in montagna che verso sera potranno estendersi qua e là anche alle aree pianeggianti piemontesi.

A Biella domenica la giornata sarà con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 21°C.